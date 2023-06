Gall, campeão do mundo júnior de fundo em 2015, completou os 152,5 quilómetros entre Monthey e Leukerbad em 3:42.22 horas, 1.02 minutos mais rápido do que o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segundo, e 1.03 em relação ao dinamarquês Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), terceiro.

O austríaco saltou de nono para primeiro com um grande ataque a 20 quilómetros da meta, no início da subida a caminho da estância em Valais, ultrapassando os resistentes da fuga do dia até se isolar.

O ciclista de 25 anos terá agora que enfrentar a 'etapa rainha' de quinta-feira, com 4.700 metros de acumulado de subida no menu e a passagem por Furca, Oberalp e Álbula, testes para as pernas dos que preparam a Volta a França, por um lado, e para os que querem vencer a corrida, por outro.

Na geral, tem dois 'curtos' segundos para Skjelmose, segundo, e seis para Evenepoel, que vem a melhorar a forma no regresso à competição após abandonar a Volta a Itália com covid-19.

O único português inscrito, Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), tricampeão da prova entre 2012 e 2014, caiu hoje ao 30.º posto na geral, a 16.09 minutos do líder.

