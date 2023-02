No regresso às opções de Graham Potter depois de ter cumprido uma suspensão de três jogos devido ao vermelho visto no jogo de estreia, Félix inaugurou o marcador aos 16 minutos, após assistência do ex-benfiquista Enzo Fernández, depois de já ter visto um golo anulado por fora de jogo.

No estádio olímpico de Londres, o West Ham, que no final da ronda pode ficar em zona de despromoção, empatou a partida ainda no primeiro tempo, com um golo de Emerson, aos 28 minutos, que não festejou por respeito clube que já representou.

O West Ham, que esteve melhor do que o adversário no segundo tempo, ainda celebrou o segundo golo, apontado aos 81 minutos por Tomas Soucek, que acabou por ser anulado pelo videoárbitro por fora de jogo.

O Chelsea somou o terceiro empate consecutivo e está cada vez mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias, seguindo na nona posição, com 31 pontos, a 19 do Arsenal, que lidera a liga inglesa.

