O piloto natural de Cascais, que largou da 10.ª posição da grelha, cortou a meta após 47.55,043 minutos, deixando na segunda posição o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar) e na terceira o britânico Oliver Rowland (Nissan).

"É assim que se faz", exultou Félix da Costa, após cortar a meta.

Este foi o primeiro triunfo oficial da temporada para o piloto português, que tinha sido desclassificado da prova italiana, devido ao uso de uma mola não permitida pelos regulamentos, depois de triunfar em pista.

"Vamos esperar para ver. Estou confiante que temos tudo correto. Temos aqui muitos convidados, muita gente da fábrica, e sabe muito bem vencer", frisou o piloto luso.

Este foi o nono triunfo de António Félix da Costa no Mundial de Fórmula E, que venceu em 2020.

"É preciso trabalhar muito quando as coisas não correm bem. Dedico ao sogro do meu engenheiro, que faleceu este fim de semana", concluiu Félix da Costa.

O piloto português largou da 10.ª posição da grelha, mas chegou ao comando após duas voltas, para vencer pela terceira vez neste circuito alemão.

Félix da Costa não vencia desde o E-Prix da Cidade do Cabo (África do Sul) de 2023.

Com estes resultados, Nick Cassidy manteve o comando do campeonato, com 140 pontos, mais 16 do que o alemão Pascal Wherlein (Porsche), que hoje foi quarto.

Já António Félix da Costa é, agora, o oitavo, com 59 pontos.

A próxima ronda será uma jornada dupla, a 25 e 26 de maio, em Xangai (China).

AGYR // PFO

Lusa/Fim