António Félix da Costa vai cumprir mas um grande feito na sua carreira. O piloto português, que se sagrou este ano Campeão do Mundo de Fórmula E, foi convidado pela equipa Rahal Letterman Lanigan Racing para efetuar um teste na IndyCar, categoria rainha dos Estados Unidos, teste que terá lugar dia 2 de Novembro, no circuito de Barber Motorsports Park.

Ainda há dias, Félix da Costa nos falava dessa possibilidade, que agora se concretiza: “Adorava pelo menos experimentar o monolugar da IndyCar. Sempre tive o sonho de ir à Indycar e só quero quando terminar, poder pelo menos dizer, não corri lá mas experimentei o carro. Há conversações com uma ou duas equipas para fazer um teste até ao final deste ano. Não é muito provável mas há essa possibilidade em cima da mesa”. Como se percebe, confirmou-se!





A verdade é que muito se tem falado acerca dos próximos desafios de António Félix da Costa, com a sua cotação Internacional totalmente em alta, principalmente depois do título de Mundial de Fórmula E. O piloto de Cascais recebeu inúmeros convites para as categorias mais importantes do mundo e no meio de todas estas chamadas, uma delas não deixou AFC indiferente e o sonho de criança de pilotar um monolugar da IndyCar vai ser concretizado. A convite da Rahal Letterman Lanigan Racing, AFC vai testar dia 2 de Novembro no circuito de Barber Motorsports Park, numa das equipas mais conceituadas da IndyCar. Félix da Costa reconheceu que “nunca escondi o sonho e a vontade de correr na IndyCar. Sou um grande fã do campeonato e da mentalidade das corridas nos Estados Unidos. Conheço o Bobby Rahal há alguns anos e sempre que nos víamos em brincadeira eu dizia que tinha de ir experimentar os carros da equipa dele, e quando ele me ligou com este convite para conhecer e testar com a Rahal, foi impossível recusar. Estou desde Domingo nos Estados Unidos a conhecer a equipa, também a fazer o banco para o teste e a trabalhar no simulador para me preparar da melhor forma, vai ser um desafio totalmente diferente para mim. Estou muito entusiasmado com este teste, mas o meu foco total é a Fórmula E, onde quero defender o meu título de Campeão Mundial, de qualquer forma quero fazer um bom trabalho, deixar a minha marca na equipa e nunca se sabe o que o futuro nos pode reservar.”

Também Bobby Rahal, grande lenda no automobilismo Americano se pronunciou sobre a possibilidade de finalmente contar com Félix da Costa ao volante de um dos carros da sua equipa na IndyCar: “Muito contente de termos connosco o António, um jovem e talentoso piloto. Já há algum tempo que seguimos a sua carreira e estamos ansiosos para ver o que ele pode fazer num carro Indy.” Recorde-se que a equipa Rahal Letterman Laningan Racing, com sede em Indianápolis, tem como patrões o três vezes campeão da IndyCar e vencedor da Indi 500 de 1986 – Bobby Rahal, além do ex-apresentador do CBS Late Show David Letterman e ainda de Mike Lanigan. Em 2020 a equipa está no seu 29º ano de competição de monolugares nos EUA e conta com 29 vitórias, incluindo a Indy 500 de 2004 e a Indy 500 de 2020 com Takuma Sato, além de 33 poles, 107 pódios e a conquista do campeonato da série de 1992.

António Félix da Costa completa assim o leque de carros de sonho que qualquer piloto deseja pilotar, ele que já esteve ao volante de todos os mais competitivos e rápidos monolugares do mundo, com especial foco nos quatro anos como piloto de testes de Fórmula 1, ao serviço da Red Bull Racing. AFC conta ainda com vitórias nos campeonatos mais importantes do mundo, como o DTM, Mundial de Resistência, a World Series 3.5, GP3, Fórmula 3, Fórmula Renault 2,0, num currículo invejável que teve naturalmente o seu ponto alto no titulo Mundial de Fórmula E alcançado esta temporada ao serviço da equipa DS Techeetah.