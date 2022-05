O piloto luso, que partiu da 10.ª posição da grelha, fez uma corrida ao ataque, recuperando cinco posições na pista citadina do principado.

Félix da Costa terminou a 3,952 segundos do vencedor, o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes).

O neozelandês Mitch Evans (Jaguar) foi segundo, a 1,285 segundos do vencedor, com o francês Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) em terceiro, a 3,293 segundos.

"Demos tudo na corrida. Foi, de facto, uma pena a qualificação, pois o ritmo em corrida estava muito bom e senti-me muito confiante, ultrapassando vários pilotos. Ainda assim, saio contente do Mónaco", disse o piloto de Cascais.

Félix da Costa mostra-se convicto de que a equipa recuperou "a competitividade" e está "no caminho certo para o resto da temporada".

"A época ainda é longa e sei que vamos ter ainda boas razões para sorrir", concluiu o luso.

Com estes resultados, Félix da Costa ascendeu ao 10.º lugar do campeonato, com 30 pontos, a 51 do comandante, precisamente Stofeel Vandoorne.

A próxima ronda desta competição de carros elétricos é uma jornada dupla, que se disputa em Berlim, em 14 e 15 de maio.

