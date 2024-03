O piloto natural de Cascais terminou a prova brasileira a 6,817 segundos do vencedor, o britânico Sam Bird, que deu o primeiro triunfo à McLaren nesta disciplina. O neozelandês Mitch Evans (Jaguar) foi o segundo classificado, a 0,564 segundos do vencedor, com o britânico Oliver Rowland (Nissan) em terceiro, já a 3,540 segundos.

Félix da Costa largou da oitava posição, apesar de ter sido o nono classificado na qualificação, beneficiando de uma penalização ao alemão Max Gunther (Maserati).

O piloto luso, de 32 anos, fez um bom arranque e cedo se colocou no grupo dos primeiros quatro, que lutavam pela vitória, chegando mesmo a passar pela liderança.

Contudo, o motor do seu Porsche começou a denotar problemas de sobreaquecimento, o que obrigou Félix da Costa a baixar o ritmo, descendo até ao sexto posto final.

"Finalmente senti-me confortável com o carro e isso deu-me confiança para atacar. Sobre a corrida em si e o resultado, confesso que queria mais, principalmente depois de ter liderado a corrida, mas teremos de analisar internamente com a equipa para perceber o que poderíamos ter feito melhor, sobretudo a nível de estratégia e gestão de energia", explicou o piloto de Cascais.

Félix da Costa diz sair "contente do Brasil".

"Começa agora a minha temporada e vamos corrida a corrida procurar trazer pódios e vitórias para Portugal", frisou.

O neozelandês Nick Cassidy (Jaguar) lidera o campeonato, com 57 pontos enquanto o piloto português somou hoje os primeiros oito pontos, ocupando a 15.ª posição.

A próxima ronda será a 30 de março, em Tóquio, no Japão.

AGYR // NFO

Lusa/Fim