O piloto natural de Cascais, que partiu da 11.ª posição da grelha, cortou a meta a 20,521 segundos do vencedor, o alemão Max Gunther (Maserati), que deixou o britânico Jake Dennis (Andretti) em segundo, a 2,822 segundos, com o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) em terceiro, a 18,498 segundos.

No final, o piloto português considerou que as más qualificações foram determinantes para o resultado.

"Tínhamos condições para ter trazido muitos pontos de Jacarta, mas ontem [sábado] na qualificação falhámos no acerto do carro e hoje melhorámos bastante o carro, mas eu cometi uma erro na volta rápida, que me fez perder tempo", começou por explicar o piloto luso.

Félix da Costa lembrou que "na Formula E todos os detalhes contam e estas duas qualificações menos conseguidas acabaram" por impedi-lo "de lutar pelos lugares da frente nas duas corridas".

"Sobre as corridas em si, pouco a dizer, recuperei sete lugares ontem e quatro hoje, mas honestamente não estou contente e se queremos lutar pelas vitórias, temos de melhor a qualificação", finalizou.

Com estes resultados, o piloto português mantém o sexto lugar do campeonato, com 78 pontos, a 56 do líder, o seu companheiro de equipa, Pascal Wherlein (Porsche).

A próxima prova do Mundial de Fórmula E será em Portland, nos Estados Unidos, em 24 de junho.

AGYR // AJO

Lusa/Fim