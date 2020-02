Félix da Costa: Enorme recuperação de 9º para 2º Mais uma brilhante prestação de António Félix da Costa, que terminou na segunda posição a corrida de Fórmula E que se realizou no México. O piloto português da DS Techeetah mostrou uma vez mais todo o seu talento ao realizar uma espetacular recuperação desde o nono lugar na grelha. Com este resultado Félix da Costa desporto AutoSport desporto/felix-da-costa-enorme-recuperacao-de-9-para-2_5e48eec3b34dee12adb9b4bc





O piloto português da DS Techeetah mostrou uma vez mais todo o seu talento ao realizar uma espetacular recuperação desde o nono lugar na grelha. Com este resultado Félix da Costa é agora terceiro no campeonato.

Depois de ter sido o nono mais rápido na qualificação, numa sessão bastante equilibrada, António Félix da Costa sabia que o seu lugar era mais à frente e partiu para a corrida com toda a vontade de recuperar posições. Desde logo nas primeiras voltas Félix da Costa mostrou-se muito competitivo, ultrapassando carro a carro, num excelente trabalho de gestão de energia conjunto com a sua equipa DS Techeetah.

Nas voltas finais tudo parecia apontar para um quarto ou quinto posto, com toda a sua garra não desistiu e suplantou o seu colega de equipa Jean Eric Vergne, Sebastien Buemi e mais tarde, ainda Sam Bird, chegando à segunda posição final, tendo sido apontado pela crítica como o homem do dia: “excelente trabalho de toda a equipa DS Techeetah, temos trabalhado muito e vejo toda uma estrutura com muita vontade de vencer. Mostrámos rapidez e sobretudo uma excelente gestão de energia, desde a primeira à última volta, acredito que estamos no caminho certo. Na corrida ataquei ao máximo nos momentos certos e este segundo lugar é um grande prémio para toda a equipa.

Vamos continuar a trabalhar com o mesmo foco, o campeonato é longo mas sei bem onde quero estar posicionado em julho no final das contas”, referiu o piloto da DS Techeetah, que venceu uma vez mais a votação do fanboost, feito que considerou “um grande orgulho ter tanto apoio dos Portugueses. Esta energia extra do fanboost hoje fez a diferença, pois consumei uma ultrapassagem quando o acionei.

O apoio de tantas pessoas mostra que não estou sozinho nesta caminhada e isso é muito bom. Juntos vamos lutar por este campeonato!”

A vitória na corrida de hoje no Autódromo Hermanos Rodriguez sorriu a Mitch Evans (Jaguar), com António Félix da Costa (DS Techeetah) a terminar no 2º posto a 4.2 segundos do líder e Sebastien Buemi (Nissan) a fechar o pódio. Com este resultado Félix da Costa sobe a terceiro nas contas do campeonato, decorridas que estão quatro das quatorze provas que compõem o calendário da FIA Fórmula E 2019/2020.

A próxima prova da Fórmula E está marcada para Marraquexe, dia 29 de fevereiro, mas Félix da Costa viaja já esta segunda feira para os Estados Unidos, uma vez que no próximo fim-de-semana disputa mais uma etapa do WEC (Campeonato do Mundo de Resistência), no circuito das Américas, no Texas. Recorde-se que Félix da Costa se encontra também aqui na luta do título Mundial da categoria LMP2.

Campeonato FIA Fórmula E 2019 / 2020 após quatro provas: