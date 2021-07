O piloto de Cascais, que partiu do sétimo lugar, terminou a 11.ª corrida da temporada a 4,840 segundos do vencedor, o britânico Sam Bird (Jaguar), novo líder do campeonato.

Félix da Costa somou ainda um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida. O neozelandês Nick Cassidy (Virgin) foi segundo classificado, a 4,167 segundos do vencedor.

"Ontem [sábado], tivemos um dia difícil e são coisas destas, em que damos um passo atrás, em que ainda tenho de me provar a mim próprio. Tivemos muitas horas de trabalho ontem à noite, com os engenheiros e os mecânicos. Tivemos um carro incrível quando tinha ar limpo, mas quando tive carros à frente tornou-se difícil", disse o piloto português, que aproveitou um erro cometido pelo neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que era terceiro, para agarrar o degrau mais baixo do pódio.

Com estes resultados, Félix da Costa subiu ao segundo lugar do campeonato, com 76 pontos, a cinco do líder, Sam Bird.

Por equipas, a Jaguar lidera, com 144 pontos, mais dois do que a DS Techeetah, de António Félix da Costa.

A próxima ronda será nova jornada dupla, em Londres, em 24 e 25 de julho.

AGYR // RPC

Lusa/Fim