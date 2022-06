O piloto natural de Cascais, que partiu da segunda posição, terminou esta nona ronda da temporada às portas do pódio, a 3,350 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que somou o terceiro triunfo da época.

O companheiro de equipa de Félix da Costa, o francês Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) foi segundo, a 0,733 segundos de Evans, e o suíço Edoardo Mortara (Rokit Venturi) foi terceiro, a 0,967.

"Hoje é daqueles dias em que tínhamos todas as condições para ter lutado pela vitória. Fiz o melhor tempo absoluto nas sessões de qualificação e apenas perdi o 'pole', porque optámos por utilizar pneus usados no duelo final", começou por explicar Félix da Costa.

Na corrida, o piloto luso considerou ter estado "bem na fase inicial", mas assumiu que, na segunda parte, não conseguiu "acompanhar os três primeiros".

"Senti alguns problemas de tração, provavelmente associados à elevada degradação de pneus traseiros. É algo que vamos analisar internamente em detalhe para garantir que não se repete, até porque a próxima prova é em Marraquexe e prevemos igualmente temperaturas elevadas. Pelo andamento que tive na qualificação, claro que aceito este quarto lugar, mas sinto que tínhamos capacidade para mais", resumiu.

Com estes resultados, Félix da Costa é, agora, 10.º classificado do campeonato, com 54 pontos.

O belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), lidera, com 121.

A próxima ronda disputa-se em 02 de julho, em Marraquexe (Marrocos).

