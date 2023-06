O piloto natural de Cascais cruzou a meta a 20,136 segundos do vencedor, o seu companheiro de equipa, o alemão Pascal Wherlein (Porsche). O britânico Jake Dennis (Andretti) foi o segundo, a 0,477 segundos, com o alemão Max Gunther (Maserati) em terceiro, a 1,413.

Félix da Costa viu as possibilidades de lutar pela vitória nesta 10.ª ronda da temporada ficarem hipotecadas logo na qualificação, devido a uma escolha errada de pneus.

"Foi um dia mais ou menos. Tivemos uma qualificação complicada, na qual tentámos uma estratégia de pneus diferente de toda a gente, para tentar combater as altas temperaturas mas que, infelizmente, não funcionou", lamentou o piloto português, no final.

Félix da Costa reconheceu que "largar de 15.º, num circuito difícil de ultrapassar", é tarefa árdua mas, "mesmo assim", ainda conseguiu ficar em oitavo e "marcar pontos importantes para o campeonato".

Com estes resultados, Félix da Costa está na sexta posição, com 72 pontos, a 56 do líder, o neozelandês Nick Cassidy (Envision), que tem 128.

No domingo disputa-se a 11.ª ronda do campeonato, com nova corrida em Jacarta.

