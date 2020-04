Félix da Costa e Tiago Monteiro organizam corrida virtual de apoio ao combate do COVID19 Perante a situação difícil que se vive, em virtude da pandemia COVID 19, António Félix da Costa e Tiago Monteiro apresentam na próxima 5ª feira (dia 2 de abril) a Friends Fundrace by AFC13 & TM18. Uma corrida virtual de simuladores, que conta com alguns dos mais sonantes nomes do automobilismo Nacional e Internacional, que desporto AutoSport desporto/felix-da-costa-e-tiago-monteiro-organizam_5e83d9d28ca77d1967a09478





A iniciativa Friends Fundrace by AFC13 & TM18 conta com uma lista de inscritos bem conhecidos, com os anfitriões António Félix da Costa e Tiago Monteiro, onde se juntam nomes como Filipe Albuquerque, João Barbosa, Dudu Barrichello, Juan Pablo Montoya, Stoffel Vandoorne, Felipe Nasr, Nelson Piquet Jr., Andy Priaulx, Jose Maria Lopez, Pietro Fittipaldi, Max Papis, Nestor Girolami, Yann Ehrlacher, Attila Tassi, Bruno Correia, além de jovens pilotos promissores Nacionais, como Guilherme Oliveira, Mariano Pires, Rafael Lobato, César Machado, Lourenço Monteiro e Manuel Espírito Santo.

No que diz respeito ao que de facto interessa, o apoio à causa do COVID 19, feito através da doação de qualquer valor, que tem como destino o movimento SOS.COVID.19.PORTUGAL. De referir que qualquer pessoa que o faça, fica imediatamente habilitado (através de sorteio) a material de competição dos pilotos envolvidos, casos de luvas de competição, botas, tudo material utilizado pelos pilotos nas suas atividades. Nesta época difícil todos os pilotos envolvidos procuram em comunidade ajudar quem mais precisa; hospitais, doentes, médicos e todos os envolvidos na linha da frente desta batalha contra o vírus COVID 19. O link para a doação é CLIQUE AQUI www.gofundme.com/friendsfundraceafc13tm18, e está destinado na sua totalidade ao movimento SOS.COVID.19.PORTUGAL para a compra de material de apoio aos doentes, profissionais de saúde e lares de 3ª idade.

O programa da corrida terá inicio às 18h30 (5ª feira dia 2 de Abril) com transmissão no canal de youtube oficial de António Félix da Costa – www.youtube.com/user/afelixdacosta através do link direto CLIQUE AQUI comentários a cargo de Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes, a dupla Nacional que dá voz habitualmente ao FIA Gran Turismo World Tour, competição mundial virtual de simuladores com chancela FIA.

De forma a garantir máxima igualdade entre todos os participantes, o carro escolhido e a própria pista selecionada apenas serão divulgados cinco minutos antes do início da prova.

Teremos inicialmente uma sessão de treinos livres e também qualificação com duas voltas a cada piloto. Logo de seguida teremos a primeira corrida, com 15 minutos de duração e posteriormente a segunda corrida, com 25 minutos de duração e obrigatoriedade de uma paragem na box (pitstop).

De salientar que esta iniciativa irá anda permitir a todos os fãs e gamers puderem participar na corrida junto dos seus ídolos, estando para isso reservado uma sessão de 3 horas de “time attack” (no servidor “António Félix da Costa) no dia anterior prova, onde os seis mais rápidos garantem um lugar na corrida. Mais info sobre esta qualificação estará disponível nas redes sociais de António Félix da Costa e Tiago Monteiro.

António Félix da Costa: “Com as corridas reais paradas, por uma razão de saúde pública global, algo muito maior que qualquer desporto, achamos que faz parte do nosso dever ajudar da forma que podemos e promovermos a causa de ficarem em casa. A Friends FundRace junta o lado de competição dos pilotos através dos simuladores que temos em casa, com a diversão das pessoas em casa a assistir à corrida e claro a necessidade urgente de ajudarmos com doações a quem mais necessita de apoio, hospitais, médicos e todos os que diariamente dão o seu melhor nesta batalha. Fiquem em casa!”

Tiago Monteiro: “Nesta altura de isolamento o gaming e os simuladores têm ganho muito interesse e é uma forma de nos mantermos ligados à nossa profissão e por estarmos todos em casa, darmos um bom conteudo aos nossos fãs e apoiantes. Por isso eu e o António tivemos esta ideia de lançar uma corrida virtual, onde convidámos vários pilotos amigos nossos, tanto Nacionais como Internacionais, e promover esta causa através da doação de qualquer valor que todos queiram e possam fazer. Vai ser certamente uma corrida animada, com grandes nomes bem conhecidos, mas sobretudo muita diversão para todos os espectadores. O objetivo é claro, angariar o máximo valor possível para ajudar todos os que precisam e estão na linha da frente nesta batalha. Tudo vai ficar bem e o apoio de todos é importante. Fiquem em casa!”

HORÁRIO:

18:30 / 19:00 – Treinos Livres

19:00 – Qualificação 1 (2 voltas)

19:15 – Corrida 1 (15 minutos)

19:30 – Qualificação 2 (2 voltas)

19:45 – Corrida 2 (25 minutos com paragem obrigatória na box)

MAIS INFO:

TRANSMISSÃO CORRIDA: https://youtu.be/8GidwC3wKio

DOAÇÃO SOS.COVID.19.PORTUGAL: www.gofundme.com/friendsfundraceafc13tm18