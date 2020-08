António Félix da Costa é o novo campeão do Mundo da Fórmula E. O piloto português alcançou um brilhante 2º lugar na 8ª corrida da temporada, disputada em Berlim, que terminou há minutos. Com este resultado Félixa da Costa traz para Portugal desde já o título Mundial 2019/2020 da FIA Fórmula E, fazendo história para o automobilismo português.

Na qualificação desta manhã Félix da Costa voltou a mostrar-se muito rápido, tendo sido o único piloto do grupo 1 da qualificação a garantir um lugar na super pole (grupo 1 reservado aos primeiros classificados do campeonato, onde a pista se encontra mais suja e lenta). Na super pole AFC acabou por garantir a 2ª posição da grelha para a corrida de hoje, onde uma vez mais mostrou porque é considerado um dos melhores pilotos do mundo, gerindo a pressão que tinha sobre os seus ombros de forma brilhante e alcançou um excelente 2º posto final. Um resultado brilhante, que dá o titulo Mundial ao piloto da DS Techeetah, que deixou as primeiras palavras como Campeão do Mundo: “Yesssss! É nosso o título Mundial. Não há palavras, chegámos aqui a Berlim na frente do campeonato e fizemos tudo como devíamos. Somos Campeões do Mundo, ainda não estou em mim, trabalhei toda a minha vida para isto, tive momentos complicados na minha carreira mas sem dúvida que valeu a pena. Quero agradecer a todos os Portugueses que estão sempre comigo, a apoiar nos bons mas sobretudo nos maus momentos, este título é meu, é de Portugal, é nosso! É o momento mais alto da minha carreira e festejar o titulo com um pódio na corrida de hoje é o cenário perfeito! Obrigado ao meu pai e toda a minha família por tudo, aos meus amigos por estarem sempre lá, à minha equipa DS Techeetah pelo trabalho, dedicação e excelente carro que me deram. É um dos dias mais felizes da minha vida!”

Como já referido AFC foi 2º na corrida de hoje, atrás do seu colega de equipa Jean Eric Vergne, com Oliver Rowland a fechar o pódio. Depois desta 8ª prova AFC passa então a dispor de 155 pontos, mais do que Jean Eric Vergne, sagrando-se desde já Campeão do Mundo da Fórmula E 2019 / 2020, isto quando estão por disputar ainda duas provas, aqui em Berlim, na próxima 4ª e 5ª feira.

Mas um brilhante título Mundial para Félix da Costa, este talvez o mais importante da sua carreira, a juntar aos títulos e vitórias que detém, com vitórias em todas as categorias que passou, Formula Renault 2.0, Formula 3, World Series 3.5, GP3, DTM, WEC, Fórmula E, além dos títulos Mundiais de F3, as duas vitórias no GP Macau e agora este fantástico título Mundial de Fórmula E.