A ausência de Federer no torneio norte-americano, que lhe custará a perda de 480 pontos, aliada à qualificação do polaco, atual 12.º da hierarquia mundial, para os oitavos de final da prova, 'empurra' o suíço do nono para o 11.º posto da tabela, a divulgar na segunda-feira.

Após a paragem forçada devido à pandemia de covid-19 e duas operações ao joelho direito, Federer, de 40 anos, regressou à competição na primavera passada, mas, após 13 partidas, foi obrigado a parar, devido a problemas no joelho.

O suíço, que no início do ano ocupava o quinto lugar da hierarquia, chegou ao 'top 10' em maio de 2002, tendo saído entre julho e outubro do mesmo ano, e depois entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, quando esteve fora de competição devido a problemas num joelho.

Em setembro passado, o tenista suíço, vencedor de 20 torneios do 'Grand Slam', garantiu que ainda não pensava no final da carreira, afirmando que o pior da lesão no joelho "já passou" e mostrando-se ansioso para regressar, sem, no entanto, apontar uma data.

