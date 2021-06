Auger-Aliassime, de 20 anos e no 21.º lugar do 'ranking' mundial, venceu Federer, antigo número um e agora em oitavo da classificação ATP, pelos parciais de 3-6, 6-4 e 6-2, na antecâmara do torneio de Wimbledon (28 de junho a 11 de julho).

Federer entrou bem na partida, vencendo por 6-3 com um nível de jogo bastante bom, mas o suíço acabou por ceder no segundo jogo, permitindo o empate ao canadiano Felix Auger-Aliassime, por 6-4, que se impôs no terceiro por 6-2.

O tenista suíço, de 40 anos, regressou na segunda-feira aos torneios de relva, superfície que não 'pisava' desde a final de Wimbledon, em 2019, com um triunfo por 7-6 (7-4) e 7-5 frente ao bielorrusso Ilya Ivashka, que ocupa o 90.º posto da tabela ATP.

