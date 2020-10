Federações de Portugal e Espanha unem-se para organizar Mundial2030 de futebol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinou hoje um protocolo de colaboração com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com vista a "impulsionar" a candidatura conjunta à organização do Mundial2030, anunciou o organismo luso em comunicado.