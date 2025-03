Na quinta-feira, o organismo, através do mapa de castigos publicado no sítio oficial na Internet, revelou uma sanção de quatro jogos para 'Mou', dois por ter dito ao quarto árbitro que se o jogo tivesse sido dirigido por um turco teria sido "um desastre" e, outros tantos, após ter referido que os elementos do banco do Galatasaray saltaram "como macacos", no dérbi da 25.ª jornada da Liga turca.

Contudo, o órgão disciplinar da federação turca reduziu o castigo para metade, assim como o valor da multa a pagar, inicialmente fixada em 1,5 milhões de liras turcas (cerca de 39,5 mil euros), às quais se juntam 117 mil liras (cerca de três mil euros) pela primeira infração.

O veredicto surgiu algumas horas depois de o 'gigante' da zona asiática de Istambul e José Mourinho terem movido uma ação judicial contra o Galatasaray "por danos morais", acusando o clube rival de um "ataque aos direitos pessoais" do treinador português.

"Gostaríamos de anunciar publicamente que movemos uma ação por danos morais, de 1.907.000 mil liras turcas [cerca 50 mil euros], contra o Galatasaray, devido ao ataque aos direitos pessoais do nosso treinador José Mourinho", anunciou, então, o Fenerbahçe, fundado em 1907, data associada ao valor do pedido de indemnização.

AJC // JP

Lusa/Fim