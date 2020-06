A retoma do torneio estadual, que está a duas rondas do fim, antes de meias-finais e final, não é consensual, com 'Flu' e Botafogo a ameaçarem um processo judicial para embargar a decisão.

Por seu lado, a federação defende o regresso devido aos problemas financeiros de clubes mais pequenos, face à pandemia de covid-19.

A decisão, tomada por maioria, autoriza um jogo entre Flamengo e Bangú na quinta-feira, um Portuguesa-Boavista na sexta-feira e outros dois encontros no domingo: Vasco-Macaé e Madureira-Resende.

As duas equipas em litígio com a federação, que preferiam um regresso apenas em julho e ainda não voltaram aos treinos, têm encontros previstos para segunda-feira, numa retoma à porta fechada no segundo país com mais mortes (mais de 44 mil) e casos (mais de 891 mil) do mundo.

O Rio é o segundo estado mais afetado do país, com 7.728 mortes e 80.946 casos confirmados, e o regresso do estadual depende ainda da aprovação de autoridades municipais e regionais, já depois de nova reunião para discutir as objeções levantadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 436 mil mortos, incluindo 1.522 em Portugal.

