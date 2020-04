Federação de râguebi quer prova profissional mas nega conversações com a SLAR Portugal tem interesse em colocar uma seleção de jogadores do campeonato nacional de râguebi numa prova profissional no estrangeiro, mas o presidente da Federação negou hoje a existência de conversações formais para integrar a Superliga Americana (SLAR). desporto Lusa desporto/federacao-de-raguebi-quer-prova-profissional-_5e90843ce0dd4731b824ba68





A hipótese foi adiantada pelo diretor de alto rendimento da confederação 'Sudamerica Rugby', Daniel Hourcade, numa entrevista à ESPN Argentina, mas Carlos Amado da Silva garantiu à Lusa que, apesar do interesse, houve apenas uma "conversa informal" com um "amigo".

"Estamos interessados em recolocar uma equipa a competir profissionalmente, na Europa ou onde for possível, mas não há ainda nada formal neste momento", garantiu o líder federativo, deixando em aberto a possibilidade de reativar a equipa Lusitanos XV.

Os Lusitanos XV, equipa formada exclusivamente por jogadores do campeonato português, foram criados em 2013 para disputar a European Challenge Cup, competição equivalente à Liga Europa no futebol, após um acordo com a Rugby Europe para ajudar a desenvolver a modalidade em Portugal, mas o projeto durou apenas a época de 2013/14.

Daniel Hourcade, ex-selecionador da Argentina que passou por Direito, Belenenses e seleção portuguesa como adjunto de Tomaz Morais durante o Mundial França2007, manifestou a intenção de transformar a SLAR numa Liga ibero-americana, integrando também 'franquias' de Portugal e Espanha.

A Superliga Americana é uma competição profissional lançada este ano pela Sudamerica Rugby para desenvolver a modalidade na América do Sul, mas foi adiada para 2021, quando estava disputada apenas a primeira jornada, devido à proliferação da pandemia de covid-19 naquele continente.

Integram a SLAR as equipas do Corinthians (Brasil), Olimpia (Paraguai), Ceibos (Argentina), Selknam (Chile), Cafeteros (Colômbia) e também o Peñarol (Uruguai), onde alinharam os internacionais portugueses Raffaele Storti e Jerónimo Portela antes da interrupção da competição.

