"Vemos esta medida com muita preocupação, uma vez que se trata do único patrocinador que investia na nossa modalidade, com um retorno. Muita preocupação também, porque a situação financeira da federação não é a mais saudável e este valor combatia o subfinanciamento por parte da administração pública desportiva", lamentou o presidente da FPC, Vítor Félix.

Em declarações à Lusa, o dirigente falou de uma verba anual "entre os 60 e 70 mil euros", que, entre outras coisas, "permitia aumentar e elevar" a participação da canoagem em competições internacionais nos mais diversos escalões, dar "maior qualidade" aos campeonatos nacionais e provas internacionais que a federação organiza, além de "mexer com a preparação olímpica", para a qual o apoio tem sido vital.

A SCML enviou cartas às federações e comités olímpico e paralímpico dando-lhes conta de uma revisão da política de patrocínios, garantindo o cumprimento dos contratos em vigor, sem se comprometer com o futuro.

Apesar de a notícia não ser boa para as federações em qualquer circunstância, Vítor Félix entende que este "não é o timing correto" para a SCML tomar e comunicar esta decisão, tendo em conta que a maioria das federações estão em fase decisiva de apuramentos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

"Temo que vá mexer, prejudicar a preparação dos nossos atletas", assumiu, recordando que na próxima semana a canoagem vai ter o seu mundial de qualificação para Paris2024, que terá uma segunda fase, continental, em abril-maio de 2024.

Vítor Félix manifestou ainda uma apreensão adicional, a de que as debilidades financeiras da SCML atinjam um nível superior, nomeadamente o financiamento ao próprio IPDJ, através do qual o Estado apoia diretamente as federações, que provém igualmente dos jogos da Santa Casa.

"A nossa preocupação aumenta, porque grande parte do financiamento ao desporto provém indiretamente dos jogos sociais e online. Se a instituição passa graves problemas financeiros, temo pelo que pode ser o apoio às federações através do IPDJ no próximo ano, uma vez que a receita deste organismo também provém dos jogos sociais da SCML", completou.

Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu site, constam o Comité Olímpico de Portugal (COP), o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), as federações de equestre, motociclismo, andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, judo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.

