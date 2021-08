Na corrida ao Campeonato do Mundo, em 2022, a seleção angolana defronta, em 02 de setembro, a congénere do Egito, no Cairo, e uma semana depois, a Líbia, em Luanda, em jogos do grupo F da zona africana.

"Nós temos a previsão de concentrar a seleção em Portugal, no dia 29 de agosto, porque o primeiro jogo será no Egito, e os jogadores que o treinador pensa levar jogam na Europa e, do ponto de vista económico, fica mais barato seguirmos depois para o Egito. Neste momento que vos falo não temos qualquer disponibilidade financeira para fazer face às despesas em Portugal. Temos um hotel garantido e um centro de estágio, onde já fizemos reservas, mas o prazo para o pagamento do hotel termina já amanhã (quinta-feira). Estamos de 'mãos e pés atados'. Estamos a envidar esforços para ver se conseguimos resolver esta situação por intermédio de algumas empresas", disse o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol.

Os convocados da seleção angolana de futebol, orientada pelo português Pedro Gonçalves, para a dupla empreitada visando o Campeonato do Mundo em 2022, no Qatar, vão ser anunciados no dia 23 de agosto.

