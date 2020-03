Federação angolana de futebol decreta jogos à porta fechada A Federação Angolana de Futebol (FAF) decidiu hoje decretar a realização de jogos à porta fechada, "em cumprimento das recomendações das autoridades angolanas", como medida de precaução contra a pandemia de Covid-19. desporto Lusa desporto/federacao-angolana-de-futebol-decreta-jogos-a_5e725f3c95e8c81945148b1e





A informação foi transmitida à Lusa pelo diretor do conselho técnico da FAF, Geremias Simão, referindo que a decisão surge à luz do comunicado da Comissão Interministerial para Resposta à Pandemia de Covid-19, que, na terça-feira, pediu que se evitem eventos públicos com mais de 200 pessoas.

Como cumprimento da medida, o jogo entre o 1.º de Agosto e Bravos do Maquis, da primeira mão das meias-finais da Taça de Angola em futebol, decorre hoje, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, à porta fechada.

Segundo o dirigente federativo, "se necessário" poderão igualmente suspender os jogos "caso as autoridades governativas assim entenderem".

Na terça-feira, Geremias Simão tinha dito que "ainda não se justificava" a suspensão dos jogos do campeonato nacional e a restrição de aglomeração de adeptos devido à pandemia de Covid-19, admitindo que a restrição do público nos estádios era uma questão a ser equacionada.

Angola, sem registos de casos confirmados, desenvolve planos de contingência e medidas de controlo nos principais pontos de entrada do país e decretou, a partir de 03 de março, a proibição da entrada de cidadãos estrangeiros oriundos da China, Coreia do Sul, Irão, Itália, tendo alargado na terça-feira para Portugal, Espanha e França com quarentena obrigatória.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

A China registou nas últimas 24 horas 11 mortos e 13 novos casos infeção pela Covid-19, mas só um é de Wuhan, todos os outros 12 são importados.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

