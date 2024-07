Em causa estão invasões de adeptos no relvado, com o objetivo de tirarem fotografias com o avançado internacional português Cristiano Ronaldo.

A UEFA aplicou uma multa de 5.000 euros por incidentes de segurança no relvado no jogo com a República Checa, que Portugal venceu por 2-1, e agravou para 15.000 no segundo jogo, em que a seleção das 'quinas' derrotou a Turquia por 3-0.

Após os incidentes, a UEFA anunciou que iria rever e aumentar a segurança nos estádios.

Do grupo de Portugal, também as federações turca e georgiana foram multadas, com 25.000 e 30.000 euros, respetivamente, por altercações entre adeptos das duas seleções, em jogo da primeira jornada do Grupo F, em Dortmund.

Já Portugal foi multado em 5.250 euros, dos quais 1.500 pelo uso de artefactos pirotécnicos dos adeptos no jogo com a Turquia, e 3.750 pelo arremesso de objetos no embate diante da Geórgia, que perdeu por 2-0.

RPM // JP

Lusa/Fim