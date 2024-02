"Brehme escreveu a história do futebol em 08 de julho de 1990, quando controlou a coragem para cobrar um pénalti aos 85 minutos da final do Mundial, em Roma, contra a Argentina, e deu o título à Alemanha com o golo da vitória (1-0)", salientou em comunicado a DFB.

Com a seleção alemã, o polivalente defesa também foi vice-campeão mundial em 1986 e vice-campeão europeu em 1992, tendo apontado oito golos nos 86 jogos que disputou pela 'mannschaft' entre 1984 e 1994.

"Ele era um homem para os grandes momentos", destacou a entidade, horas depois de o Bayern Munique ter anunciado a morte de Brehme, aos 63 anos.

O clube bávaro não revelou a causa da morte, mas segundo a imprensa germânica o ex-jogador sofreu uma paragem cardíaca na noite de segunda-feira.

Por seu lado, o diretor da DFB Rudi Völler, que jogou com Brehme em três campeonatos da Europa (1984, 1988 e 1992) e em três mundiais (1986, 1990 e 1994) pela Alemanha, manifestou-se "devastado" com o desaparecimento de um "grande amigo e companheiro".

"Não consigo acreditar. O anúncio da morte do Andreas deixa-me devastado. O Andy foi o nosso herói do Mundial, mas, para mim, foi muito mais do que isso. Foi um grande amigo e companheiro. Vou sentir falta da sua alegria de viver. Os meus sentimentos à família, aos amigos e, sobretudo, aos seus dois filhos. Que tenham muita força nesta hora", disse o antigo avançado internacional germânico, em declarações divulgadas no site oficial da federação.

Andreas Brehme entrou para a história do futebol alemão ao marcar o golo decisivo, de grande penalidade, diante a Argentina, de Diego Maradona, na final do Campeonato do Mundo, no Estádio Olímpico de Roma, em 08 de julho de 1990.

Formado no Barmbek-Uhlenhorst, um clube de Hamburgo, passou a maior parte da sua carreira no Kaiserslautern (entre 1981 e 1986, e de 1993 a 1998), passando também pelo Bayern Munique, pelos italianos do Inter Milão e pelos espanhóis do Saragoça.

O Kaiserslautern também recordou, através do seu portal de Internet, a "personalidade marcante" de Brehme, que se despediu da carreira de jogador com mais de 600 jogos oficiais disputados e que conquistou ao serviço do clube a Taça e o campeonato alemão.

