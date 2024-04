'Pressionados' pelos bracarenses, que no sábado ascenderam provisoriamente à terceira posição do campeonato, os 'dragões' deram uma boa resposta, ganhando com golos de Galeno, aos 31 minutos, e Nico González (56), depois de os casapianos ainda terem empatado por Nuno Moreira (37).

O FC Porto, que não ganhava há três jornadas, passou a contar 62 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, enquanto o Casa Pia soma o terceiro encontro consecutivo sem vencer e continua em nono, com 32.

