A oito pontos dos 'encarnados', os 'dragões' estão 'proibidos' de perder mais pontos para se manter na luta pelo título, mas, no Bessa, já devem poder contar com o 'capitão' Pepe, recuperou de lesão, enquanto Zaidu e Gabriel Veron se mantêm no boletim clínico.

Na sequência da expulsão no jogo da Taça de Portugal a meio da semana, o triunfo por 3-1 no reduto do Mafra, da II Liga, o treinador portista Sérgio Conceição foi suspenso por um jogo e poderá, assim, falhar a deslocação ao Bessa.

Os 'axadrezados' estão na sua pior fase na I Liga, com cinco jogos sem vencer, embora apenas tenham uma derrota como visitados, frente ao Benfica, enquanto o FC Porto tem três vitórias consecutivas para todas as competições, mas só um triunfo para o campeonato nos últimos três jogos.

Os 'azuis e brancos' venceram nas últimas oito visitas ao Estádio do Bessa, procurando a nona seguida hoje, num encontro com início marcado para as 20:30.

Antes, a ronda abre com a receção do Arouca (oitavo) ao Rio Ave (12.º), com início marcado para as 18:00, sendo que os arouquenses não perdem há seis encontros no campeonato, enquanto os vila-condenses ainda não venceram como visitantes.

O líder Benfica joga apenas no domingo, na receção ao Gil Vicente, às 18:00, à mesma hora que o Sporting de Braga, terceiro, visita o Portimonense, e antes de o Sporting jogar em Famalicão.

Programa da 13.ª jornada:

- Sábado, 12 nov:

Arouca - Rio Ave, 18:00

Boavista - FC Porto, 20:30

- Domingo, 13 nov:

Paços de Ferreira -- Vizela, 15:30

Vitória de Guimarães - Marítimo, 15:30

Benfica - Gil Vicente, 18:00

Portimonense - Sporting de Braga, 18:00

Casa Pia - Desportivo de Chaves, 18:00

Famalicão -- Sporting, 20:30

- Segunda-feira, 14 nov:

Santa Clara - Estoril Praia, 19:15

