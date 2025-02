Há uma semana, o turco Celik adiantou os italianos, já na compensação antes do intervalo, aos 45+4 minutos, mas Francisco Moura igualou para os nortenhos, aos 67.

A visita a Roma é o primeiro jogo europeu após o falecimento no sábado de Pinto da Costa, o dirigente com maior sucesso na história do clube, que liderou durante 42 anos, e venceu duas vezes a Liga Europa e duas a Liga dos Campeões.

Em Roma, o treinador Martin Anselmi, que substituiu Vítor Bruno face aos maus resultados, procura ainda a sua segunda vitória seguida, depois de uma vitória (Maccabi Telavive), três empates (Rio Ave, Sporting e Roma) e novo triunfo (Farense).

Caso garanta o apuramento, em jogo que terá início às 17:45 (horas de Lisboa) e arbitragem do francês François Letexier, o FC Porto defrontará nos 'oitavos' ou a Lazio, que já teve como adversária na fase de liga, ou o Athletic Bilbau, primeiros classificados na fase anterior.

Também hoje, José Mourinho, que venceu a Taça UEFA, antecessora da Liga Europa, com o FC Porto em 2002/03, tentará com o Fenerbahçe um lugar nos 'oitavos', mas com grande vantagem da equipa turca na visita ao Anderlecht (20:00), depois de um triunfo no primeiro jogo por 3-0.

