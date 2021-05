Em encontro disputado em casa do Sporting, os 'dragões', que já venciam ao intervalo por 34-29, conseguiram anular a vantagem 'leonina' e igualar esta final.

O terceiro encontro está agendado para a próxima sexta-feira, dia 28 de maio, no Dragão Arena, enquanto o quarto será disputado no domingo, 30 de maio, igualmente na casa do FC Porto.

O FC Porto, que tem 12 títulos, e o Sporting, com oito, decidem o sucessor da Oliveirense, que venceu os dois últimos campeonatos, em 2018 e 2019, sendo que, em 2020, a Liga foi cancelada devido à covid-19.

