Uribe inaugurou o marcador, aos 34 minutos, de grande penalidade, com Namaso a fazer o 2-0, aos 80, já depois de Otávio ter falhado um penálti, aos 42, com os 'dragões' a aproveitarem a derrota do Benfica em Chaves (1-0) horas antes, passando a ter 67 pontos, a quatro pontos das 'águias'.

O Santa Clara, que sofreu a nona derrota seguida, ainda reduziu por Tagawa, aos 90+2, e mantém-se no 18.º e último lugar, com 15 pontos.

