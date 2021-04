O suplente Toni Martinez decidiu o encontro, no último minuto, depois de Sérgio Oliveira ter dado vantagem aos 'dragões', aos 49 minutos, na conversão de um castigo máximo, naquele que foi o seu 12.º golo na prova, e de o brasileiro Carlos Júnior ter empatado para os açorianos, aos 56, também de penálti.

O FC Porto, que somou a quarta vitória seguida e o 19.º jogo sem perder, ocupa o segundo lugar do campeonato, com 57 pontos, menos sete do que o líder Sporting, que visita o Moreirense, na segunda-feira, enquanto o Santa Clara, que não perdia há dois jogos, segue no sétimo lugar, com 32.

