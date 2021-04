Um golo do avançado iraniano Mehdi Taremi, aos 20 minutos, já depois de Éber Bessa ter permitido a defesa do guarda-redes do FC Porto, Marchesín, na marcação de uma grande penalidade, foi suficiente para os 'dragões' alcançarem a sexta vitória seguida no campeonato, a 100.ª na prova do treinador Sérgio Conceição no comando do campeão nacional.

O FC Porto passou a totalizar 63 pontos, menos seis do que o Sporting e mais seis relativamente ao Benfica, terceiro classificado, que perdeu no sábado por 2-1 na receção ao Gil Vicente, enquanto o Nacional continua na última posição, com 21.

RPC // RPC

Lusa/fim