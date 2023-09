O golo do internacional iraniano surgiu aos 29 minutos, numa altura em que os 'dragões' já tinham sido obrigados a duas substituições devido a problemas físicos de Iván Marcano e Evanilson, tendo entrado para os seus lugares Wendell e Taremi, respetivamente, com o segundo a tornar-se decisivo no triunfo da sua equipa.

Com a vitória, o FC Porto isola-se provisoriamente no comando da prova, com 13 pontos, mais três do que Sporting e Boavista, que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Estrela é para já 13.º, com quatro pontos.

VR // VR

Lusa/fm