O FC Porto vai defrontar na final do grupo D o vencedor do encontro que opõe ainda hoje os campeões em título do Ironi Ness Ziona, de Israel, e os anfitriões do BC Pärnu Sadam, novamente no pavilhão estónio, na sexta-feira (18:00).

A dupla de bases formada por Charlon Kloof (10 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências) e Max Landis (17 pontos) esteve em destaque, tal como Rashard Odomes (nove pontos e oito ressaltos) e Mus Barro (nove pontos e sete ressaltos), que ficaram perto do duplo-duplo.

Com quatro estrangeiros e o capitão Miguel Queiroz de início, o FC Porto entrou melhor e abriu a contenda com um parcial de 10-2, muito graças ao acerto dos dois base, que lhe permitiu chegar ao fim do primeiro quarto a vencer por 20-16.

Os cipriotas recuperaram o atraso, numa altura em que os 'dragões" falhavam todos os lançamentos exteriores, 'malapata' que foi quebrada na última posse de bola do período graças à pontaria de João Soares.

O segundo quarto terminou como o primeiro, com um triplo de Charlon Kloof, que fechou o resultado em 31-28 ao intervalo favorável ao FC Porto, apesar de uma ligeira vantagem para os cipriotas neste parcial (12-11).

O arranque da etapa complementar foi pautado pelo equilíbrio e os 'portistas' só conseguiram fugir nos derradeiros momentos do terceiro período, terminando-o com cinco pontos de vantagem e novamente com um lançamento de longa distância (48-43).

Nos derradeiros 10 minutos, o avanço 'portista' dilatou-se lentamente, até aos 70-58 finais, principalmente devido ao acerto ofensivo de Max Landis, que demonstrou porque é um dos melhores atiradores da Liga.

Se concluir com sucesso o torneio de qualificação, o FC Porto vai integrar o grupo H da Taça da Europa, juntamente com as formações do Szolnoki Olajbányász (Hungria), CSM CSU Oradea (Roménia) e Légia Varsóvia (Polónia).

O Benfica está também a disputar a fase de qualificação para a Taça da Europa, integrado no grupo A, e vai disputar as meias-finais ainda hoje com os romenos do Voluntari, em Groningen, nos Países Baixos.

As quatro equipas que vencerem os quatro torneios das eliminatórias avançam para a fase de grupos da Taça da Europa.

APS // AMG

Lusa/Fim