Evanilson (nove minutos), Taremi (45+4) e Francisco Conceição (87) construíram a vitória dos 'dragões', que seguem no terceiro lugar, com 28 pontos, em igualdade com os 'encarnados', que no domingo defrontam o Moreirense, e com os 'leões', que fecham a ronda na segunda-feira, com a receção ao Gil Vicente.

Por seu lado, o Famalicão, que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Zaydou Youssouf, aos 80 minutos, está na sétima posição, com 16 pontos.

MO // MO

Lusa/Fim