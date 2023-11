André Silva deu vantagem aos vimaranenses, aos 17 minutos, na recarga a uma grande penalidade, mas Zaidu (39) e Francisco Conceição (59) deram o triunfo aos 'dragões'.

O FC Porto passou a somar 25 pontos, a três do líder Sporting e os mesmos do Benfica, equipas que se defrontam no domingo no Estádio da Luz, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, com 19.

