Pepê marcou, aos 52 minutos, o único golo do encontro, que permite aos portistas chegarem em vantagem ao duelo da segunda mão, agendado para 17 de abril, no Estádio do Dragão, e em que vão procurar atingir a final da competição pelo terceiro ano seguido, após vencerem as duas últimas edições.

Na final, marcada para 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, está já o Sporting, que na terça-feira afastou o Benfica na outra meia-final, ao empatar 2-2 no Estádio da Luz, depois de ter vencido por 2-1 na primeira mão.

