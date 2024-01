No Estádio de São Luís, o avançado brasileiro foi o protagonista, inaugurando o marcador aos 35 minutos e 'bisando' aos 76, numa contagem para a qual também contribuiu Alan Varela (41). Bruno Duarte ainda reduziu, aos 59, de grande penalidade, sem conseguir, no entanto, impedir a derrota dos algarvios, que são sétimos, com 24 pontos.

Já o FC Porto, que somou o terceiro triunfo consecutivo para o campeonato, é terceiro e soma 44 pontos, menos dois do que o líder Sporting e um do que o Benfica, que é segundo.

