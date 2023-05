Em Famalicão, os atuais campeões nacionais entraram em campo já apurados para a fase de grupos da 'Champions', após o empate do Sporting de Braga na visita ao Boavista, e ganharam com um 'poker' de Taremi, que, além de marcar aos 10 minutos, fez três golos de grande penalidade (07, 67 e 75) e isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato, com 21. Iván Jaime (33) e Colombatto, de penálti (44), fizeram os tentos da equipa da casa.

Os 'azuis e brancos' somam agora 82 pontos, menos um do que o Benfica, que só joga no domingo em Alvalade com o Sporting e que continua a depender apenas de si para sagrar-se campeão, enquanto o Famalicão está há quatro encontros sem vencer e é oitavo, com 43.

