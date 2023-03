Depois das derrotas com Inter de Milão, na Liga dos Campeões, e com Gil Vicente, no campeonato, os 'dragões' voltaram aos triunfos com golos de Namaso (15), Otávio (43) e Toni Martínez (90+6), com Steven Vitória (53) a reduzir na marcação de um penálti.

O FC Porto passa a somar 54 pontos, a oito do Benfica e com mais cinco do que o Sporting de Braga (menos um jogo) e sete do que o Sporting, enquanto o Desportivo de Chaves, que terminou reduzido a nove jogadores, por expulsões de Jô Batista (72) e João Mendes (87), é 13.º, com 26.

NFO // NFO

Lusa/Fim