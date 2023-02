O colombiano Uribe (60 minutos) e o brasileiro Pepê (90+4) marcaram os golos dos 'dragões', que somaram a nona vitória seguida em todas as competições e ficaram com 48 pontos, a cinco pontos do Benfica.

O Sporting, que vinha de três vitórias seguidas, ainda reduziu por Chermiti (90+7) e segue no quarto posto, com 38 pontos, a cinco do Sporting de Braga, terceiro classificado, que tem menos um jogo e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões.

