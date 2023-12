No Estádio do Dragão, o FC Porto marcou o único golo da partida aos 58 minutos, através do defesa João Mário, regressando aos triunfos na prova depois da derrota em Alvalade.

Com esta vitória, os 'dragões' estão em terceiro lugar, com 34 pontos, os mesmos do Sporting, que apenas joga sábado, e a dois do líder provisório Benfica, enquanto o Desportivo de Chaves averbou a terceira derrota seguida e fecha o ano em último, com apenas 10 pontos.

