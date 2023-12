Os 'dragões', que somaram o terceiro triunfo consecutivo para a Liga, chegaram ao intervalo a vencer já por 1-0, com um golo de Evanilson, aos 12, tendo Zé Pedro, aos 49, e Pepe, aos 81, ampliado a vantagem, reduzida por Fernando Andrade, aos 89, na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o FC Porto alcança o Sporting, adversário na próxima jornada, no topo da classificação, ambos com 31 pontos, mas os 'leões' contam com a vantagem de um tento na diferença de golos, enquanto o Casa Pia ocupa o 11.º posto, com 13 pontos.

