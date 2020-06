Pouco tempo após a derrota (4-3) em casa do Benfica diante do Santa Clara, os 'dragões' não desaproveitaram desta vez e obtiveram uma vitória clara no dérbi da 'Invicta', triunfando com golos de Marega (53 e 84), Alex Telles (60), de grande penalidade, e de Sérgio Oliveira (70), igualmente de grande penalidade.

Com este triunfo, e perante a derrota dos campeões nacionais, o FC Porto destacou-se na frente do campeonato com 67 pontos, mais três do que os 'encarnados', enquanto o Boavista é nono, com 35.

VR // VR

Lusa/Fim