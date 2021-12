Uma semana depois de terem derrotado as 'águias' para a Taça (3-0), em jogo que ditou o afastamento de Jorge Jesus no comando técnico benfiquista, os 'dragões' voltaram a impor-se, desta feita com golos de Fábio Vieira, aos 34 minutos, de Pepê, aos 37, e de Mehdi Taremi, aos 69, tendo o Benfica ainda reduzido para 2-1 por Roman Yaremchuk, aos 47.

Com esta vitória, o FC Porto retoma o primeiro lugar da prova, com 44 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, enquanto o Benfica fecha a ronda no terceiro lugar, com 37 pontos, menos sete do que o duo de comandantes e mais seis do que o Sporting de Braga, quarto.

VR // VR

Lusa/fim