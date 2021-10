No Estádio Jorge Sampaio, os 'dragões' adiantaram-se com golos de Vasco Sousa, aos 44 minutos, e Umaro Candé, aos 46, com o conjunto transalpino a reduzir por Roback, aos 66, antes de Doro Dabo sentenciar, aos 90+3.

Com este resultado, o FC Porto isolou-se no comando, com sete pontos, contra quatro do Liverpool, derrotado por 2-0 no reduto do Atlético de Madrid, que também soma quatro, enquanto os 'rossoneri' totalizam somente um.

Os portistas foram quase sempre a melhor equipa e no primeiro tempo ameaçaram várias vezes o golo, com Baker-Boattey e Chaka Traoré a desperdiçarem, antes de Vasco Sousa abrir o marcador.

Logo no reatamento, Umaro Candé marcou o segundo em lance individual, para, contra a corrente de jogo, e após falhanços de Jorge Meireles e Rui Monteiro, Emil Roback reduzir.

Os italianos quase empataram aos 82 minutos, por Rossi, mas seria o FC Porto a chegar ao terceiro, aos 90+3, pelo senegalês Doro Dabo.

RBA // PFO

Lusa/Fim