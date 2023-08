Os 'dragões', que têm, desde a derrota na Supertaça, optado por um 'pacto de silêncio', sem a habitual conferência de antecipação dos jogos, procuram hoje a segunda vitória no campeonato, depois do triunfo na ronda inaugural em casa do Moreirense (2-1).

Uma das grandes dúvidas para o jogo de hoje tem a ver com o médio internacional português Otávio, cuja saída para a Arábia Saudita é dada como certa pela imprensa, admitindo-se que o jogador já não fará mais qualquer jogo.

Também hoje, Rio Ave e Arouca procuram novos triunfos na Liga, com os vilacondenses de visita ao Estoril Praia (15:30) e os arouquenses, depois de eliminados da Liga Conferência Europa, a jogarem no campo do Vizela (20:30).

Com o fator casa a seu favor, Vizela e Estoril Praia tentam, em contrapartida, conquistar os primeiros pontos nesta edição da I Liga.

A segunda jornada arrancou ainda na sexta-feira com a vitória do Sporting na visita ao Casa Pia (2-1), na casa emprestada de Rio Maior, ao qual se juntou na liderança o Vitória de Guimarães e o Boavista.

Também no sábado o campeão Benfica somou a primeira vitória, ao bater em casa o Estrela da Amadora, por 2-0.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 18 ago:

Casa Pia -- Sporting, 1-2.

- Sábado, 19 ago:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 2-1.

Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 2-3

Benfica - Estrela da Amadora, 2-0

Portimonense -- Boavista, 1-4

- Domingo, 20 ago:

Estoril Praia - Rio Ave, 15:30

FC Porto -- Farense, 18:00

Vizela -- Arouca, 20:30

- Segunda-feira, 21 ago:

Famalicão -- Moreirense, 20:15

