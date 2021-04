Depois do desaire na quarta-feira por 2-0, culpa de Mount (32 minutos) e Chilwell (85), os comandados de Sérgio Conceição precisam de uma noite histórica para alcançar a quarta meia-final na prova, repetindo 1986/87, 1993/94 e 2003/04.

Para marcar encontro com o vencedor do embate entre Real Madrid e Liverpool, que se defrontam em Anfield Road após o 3-1 caseiro dos 'merengues', o FC Porto necessita de uma série de registos que nunca conseguiu na Europa.

Os 'dragões' iniciaram 15 eliminatórias com desaires por mais de um golo e jamais seguiram em frente, cumpriram 21 jogos fora com clubes ingleses -- embora este seja em Espanha - e ainda procuram a primeira vitória e só foram capazes de vencer o Chelsea por um golo (duas vezes por 2-1), em nove duelos.

Para fazer história, e acabar com uma série de seis eliminações consecutivas face a conjuntos da Premier League, o treinador Sérgio Conceição já vai poder contar com Sérgio Oliveira e Taremi, ambos ausentes da primeira mão por castigo.

Estes dois jogadores poderão ser as duas únicas novidades no 'onze', em desfavor de Grujic e Luis Díaz, num embate para o qual o treinador portista, que nunca chegou às 'meias', já avisou que "ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial".

O encontro entre Chelsea e FC Porto, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na hoje, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, desta vez casa emprestada dos ingleses, com arbitragem do francês Clément Turpin.

