Através do seu sítio oficial na Internet, os 'dragões' justificam essa pretensão com base num "conjunto de erros graves e reiterados que adulteraram a classificação" da prova.

O pedido do FC Porto surge três dias depois da derrota na visita ao campeão nacional Benfica (1-0), num embate da sétima jornada em que alinhou em inferioridade numérica desde os 19 minutos, devido à expulsão com cartão vermelho direto de Fábio Cardoso.

Os 'dragões' desceram à terceira posição, com 16 pontos, dois abaixo das 'águias', que ascenderam ao segundo lugar, e a três do líder isolado Sporting, que se superiorizou na casa do recém-promovido Farense (3-2) e passou a ser a única equipa invicta na prova.

