Ferrán Torres, que tinha entrado a substituir o lesionado Robert Lewandowski ainda na primeira parte, marcou o único golo no Estádio do Dragão, aos 45+1 minutos, consumando o segundo triunfo dos 'blaugrana' no grupo e a primeira derrota dos 'dragões', que na ronda inaugural tinham batido o Shakhtar Donetsk.

O FC Barcelona, que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Gavi, aos 90+3 minutos, lidera isolado o Grupo H, com seis pontos, à frente de FC Porto, segundo, e Shakhtar, terceiro, ambos com três. O Antuérpia, que hoje perdeu por 3-2 com os ucranianos, é último, sem qualquer ponto.

