FC Porto sagra-se campeão nacional de hóquei em patins pela 25.ª vez

O FC Porto sagrou-se hoje campeão nacional de hóquei em patins pela 25.ª vez, ao vencer novamente o Benfica, por 3-1, no quarto jogo da final dos play-offs, disputado no pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.